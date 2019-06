Vier Nederlanders opgepakt in Duitsland voor drugshandel

Franse analytici zwaar over de schreef rond vermeend slachtof­fer Neymar

10:17 Twee bekende radiostemmen hebben in Frankrijk voor commotie gezorgd. Journalist Daniel Riolo en voormalig voetballer Jérôme Rothen lieten zich in de studio van RMC Sport wel erg misprijzend uit over het Braziliaanse model Najila Trindade (26), die een klacht ingediend heeft tegen stervoetballer Neymar wegens aanranding. Volgens de analytici is ze ‘slechts niveau tweede klasse’.