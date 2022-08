Vier politieagenten aangeklaagd voor moord op ongewapende Breonna Taylor (26)

Dodental door overstro­min­gen Kentucky blijft oplopen

Het aantal doden als gevolg van de overstromingen in de Amerikaanse staat Kentucky is opgelopen tot 35. Gouverneur Andy Beshear liet maandag weten dat er onder de doden vier kinderen zijn. Ook waarschuwde hij dat er nog meer gevaarlijk weer op komst is in de regio. Voor dinsdag is opnieuw hevige regenval voorspeld.

