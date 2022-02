Vier scenario’s die volgens kenners kunnen gaan spelen in Oekraïne

Drama in Duits restaurant: gast (52) sterft door xtc in champagne, zeven anderen vergiftigd

Champagne waarin de drug xtc was vermengd, blijkt de oorzaak van een sterfgeval in een restaurant in het Zuid-Duitse Weiden. Een 52-jarige gast overleed nadat hij met anderen van de champagne had gedronken. Uit onderzoek is gebleken dat de drank een aanzienlijke hoeveelheid xtc bevatte, aldus justitie.

