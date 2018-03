Vier skiërs vermist na lawine in Zwitserse Valais

Springlevende Constantin is én blijft officieel 'dood': te laat bezwaar gemaakt

19:14 ,,Ik leef gewoon!’’, zegt de in 1992 naar Turkije verhuisde Roemeen Constantin Reliu, maar ondanks dat hij gewoon rondloopt, is hij officieel zo dood als een pier. ‘Te laat bezwaar gemaakt’, is het oordeel van een Roemeense rechter. Dood blijft dood.