Vierde sterfgeval in China door coronavirus

Vogelgriep­vi­rus nu ook in Oost-Duits­land opgedoken

20 januari In Duitsland is een geval van het vogelgriepvirus H5N8 ontdekt, meldt de overheid van de deelstaat Brandenburg. Het virus is geconstateerd bij een dode, wilde kolgans in de streek Spree-Neisse bij de Poolse grens.