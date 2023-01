Vierde verdachte sterfgeval binnen entourage van Poetin in week tijd

De raketexpert die de grote ambities van Vladimir Poetin op het vlak van ruimtevaart probeerde waar te maken, is op 74-jarige leeftijd overleden. Vladimir Nesterov is al de vierde persoon uit de entourage van de Russische president die in de voorbije week in verdachte omstandigheden stierf.

Het Russische staatspersbureau Tass bracht afgelopen woensdag bericht uit over de dood van Nesterov, meldt de Amerikaanse krant New York Post. De ingenieur werd in 2005 tot voorzitter van het Khrunichev-ruimtevaartcentrum in Moskou.

Toen zeven jaar later de lancering van een Proton-M-raket mislukte en twee satellieten ontploften, stapte hij op. betaalde hij daar persoonlijk de prijs voor, maar hij bleef wel als ingenieur betrokken bij de ontwikkeling van Russische draagraketten. In 2014 werd Nesterov echter beschuldigd van grootschalige fraude en viel het doek voor hem definitief. De doodsoorzaak is niet vrijgegeven.

Volledig scherm Alexander Buzakov. © RV

Meer verdachte sterfgevallen

Exact een week geleden stierf Alexander Buzakov (66). Hij was de directeur van een scheepsbedrijf dat zich specialiseert in de bouw van niet-nucleaire onderzeeërs. Volgens een Telegram-kanaal verkeerde de man een dag eerder nog in prima gezondheid.

Op kerstdag was het de beurt aan Alexei Maslov (69), de generaal die tussen 2004 en 2008 aan het hoofd stond van de Russische grondtroepen. Tot zijn plotse dood was hij aan de slag voor tankproducent Uralvagonzavod. Opvallend: Poetin had dat bedrijf normaal op 24 december een bezoek moeten brengen, maar die trip werd kort tevoren uit zijn agenda geschrapt.

Tot slot viel Pavel Antov volgens Russische media - ook al op kerstdag - ‘uit zijn hotelraam op de derde verdieping’. De miljonair vertoefde in India om zijn 66ste verjaardag te vieren. In juni had hij een luchtaanval op een woonwijk in de Oekraïense hoofdstad Kiev nog als ‘Russische terreur’ omschreven.

Volledig scherm Ex-generaal Alexei Maslov. © RV

Volledig scherm Pavel Antov. © RV

Zijn kameraad Vladimir Budanov was twee dagen eerder in datzelfde hotel ook al om het leven gekomen. Volgens de politie was een hartaanval hem fataal geworden. Antov zou daarna “uit verdriet zelfmoord gepleegd hebben”.

