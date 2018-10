Vijand nr. 1 van complotdenkers, George Soros, kreeg pijpbom in zijn bus

De bom die in de brievenbus van miljardair George Soros werd gevonden, was een zogeheten pijpbom. Dat melden Amerikaanse media. De bom werd gistermiddag lokale tijd gevonden . Soros was op dat moment niet in het huis aanwezig. De verijdelde aanslag legt opnieuw bloot hoe extreem de haat van complotdenkers aan zijn adres is.

Een pijpbom is doorgaans een metalen buis, gevuld met explosieven. De bom bij het huis van Soros was echt - hij bevatte explosief poeder - en relatief klein, meldt een politiewoordvoerder aan de New York Times. De politie kijkt naar beveiligingsbeelden van het wooncomplex om te checken of het pakketje met de post kwam of door iemand anders in de bus is gedaan. De brievenbus hing aan de buitenkant van het gebouw, dat 80 kilometer ten noorden van New York staat.

Over de achtergrond van de dader is nog niets bekend. Wat wel duidelijk is, is dat Soros erg veel vijanden heeft. Complotdenkers zien in de puissant rijke zakenman de financier van een grote linkse, liberale politieke agenda.

Beschuldigingen

De beschuldigingen aan zijn adres gaan vaak tamelijk ver. Zo zou de geboren Hongaar een actief sturende rol hebben gespeeld bij de rellen in Charlottesville, en zou hij onlangs nog duizenden Mexicaanse migranten betaald hebben om de Amerikaanse grens over te steken. Daarvoor werd geen bewijs geleverd.

Ook wordt Soros, een Jood, er regelmatig van beschuldigd met de nazi's gecollaboreerd te hebben in de Tweede Wereldoorlog. Onder meer comédienne Roseanne Barr wierp hem dat op Twitter voor de voeten, iets waarvoor ze later haar excuses aanbood. ,,Zijn familie werd vervolgd door de nazi's en overleefde dat alleen maar door de kracht en inventiviteit van zijn vader.”

Donateur

Van zijn politieke voorkeur maakt Soros overigens geen geheim. Hij steunt de Democraten en was een belangrijke donateur van Barack Obama en Hillary Clinton. Ook steunde hij de campagne van John Kerry, die wilde voorkomen dat George Bush jr. een tweede termijn zou krijgen.

Soros is niet alleen in Amerika het onderwerp van haatcampagnes. Ook in Europa verdenken sommige mensen hem ervan zijn geld te gebruiken om zittende regeringen te ondermijnen. De Hongaarse president Victor Orban schilderde hem tijdens zijn laatste verkiezingscampagne af als de grote vijand. De joodse miljardair zou alles wat de Hongaren koesteren in de uitverkoop doen en het land willen overspoelen met migranten.

(Tekst loopt door onder de foto)

Volledig scherm Soros op een verkiezingsposter van de Fidesz-partij van de Hongaarse president Orban. Soros staat in het midden, links en rechts van hem politieke rivalen van Orban. © Getty Images

UFO’s

Ook in Nederland zijn er mensen die denken dat Soros de boel hier ontwricht. NRC meldde eerder dit jaar dat driekwart van de berichten die Nederlandse internetgebruikers over Soros deelden, een samenzweringstheorie beschreven.

Het populairste bericht - 'Soros heeft honderden Europarlementariërs in zijn zak. Documenten onthullen waarom onze democratie een façade is’ - werd 2.300 keer gedeeld. Het artikel is afkomstig van de site NineforNews, een website die ooit begon als plek waar mensen UFO-meldingen konden doen.