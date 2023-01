Vijf agenten vervolgd voor dood zwarte man, Amerika zet zich schrap voor protesten na vrijgeven beelden

In de Verenigde Staten worden vijf politieagenten vervolgd voor de dood van een zwarte man in Memphis. De 29-jarige Tyre Nichols werd drie weken geleden aangehouden door de politie en toen zo hard geslagen dat hij een paar dagen later kwam te overlijden.

De vijf agenten, die eveneens zwart zijn, werden na het incident al ontslagen door het politiekorps wegens excessief geweld. Ze worden nu onder andere aangeklaagd voor ‘second-degree murder’, vergelijkbaar met doodslag, en zware mishandeling. Ze zitten alle vijf vast.

Nichols werd na een achtervolging aangehouden voor roekeloos rijgedrag. Volgens zijn advocaat werd hij geslagen “als een piñata” bij zijn aanhouding en was hij daarna onherkenbaar verminkt. Vrijdag zullen de beelden van de bodycams van de agenten worden gepubliceerd. De familie heeft de beelden al gezien en noemde die “walgelijk”.

Beveiliging opgevoerd

Autoriteiten vrezen vrijdag massale protesten van boze mensenmenigtes. In de grote steden en rondom het Capitool, het Amerikaanse parlementsgebouw, wordt daarom de beveiliging opgevoerd, meldt nieuwssite Politico. In Memphis, waar het politiekorps de beelden vrijdag rond 18.00 uur (lokale tijd) in het kader van transparantie vrij zal geven, gaan naschoolse activiteiten niet door. Ook zaterdag worden door scholen georganiseerde evenementen geannuleerd vanwege mogelijke protesten

Sinds de zwarte man George Floyd in 2020 door politiegeweld om het leven kwam, zijn er vaak protesten tegen raciale ongelijkheid in de Verenigde Staten. Hoewel de agenten in dit geval ook zwart zijn, zien sommige Amerikaanse media de dood van Nichols ook als bewijs dat de politie harder optreedt bij arrestaties van zwarte mensen.

De familie van Nichols heeft opgeroepen tot vreedzame protesten. President Joe Biden sluit zich daarbij aan en hoopt dat het niet uit de hand loopt. ,,Woede is begrijpelijk, maar geweld is nooit acceptabel.’’ De president zegt ook niet te kunnen ontkennen dat “zwarte en bruine mensen disproportioneel vaak dodelijk in aanraking komen met de politie”. Biden vindt dat agenten verantwoordelijk moeten worden gehouden voor hun daden om zo een structurele verandering te bewerkstelligen.

Volledig scherm De vijf aangeklaagde agenten © ANP / EPA