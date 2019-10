Vijf arrestaties in entourage agentendoder Parijs, onder anderen ‘staatsgevaarlijke imam’

Paus onbedoeld fan van American footbal­lers New Orleans Saints

10:36 Paus Franciscus heeft onbedoeld verwarring gesticht met een tweet over vijf heiligen. Kort nadat de paus zijn heiligverklaring uitsprak op het plein voor de Pieterskerk in Vaticaan-Stad, zonden zijn medewerkers op Twitter een bericht de wereld in met de hashtag 'Saints'. Die hashtag is echter verbonden aan American footballclub New Orleans Saints. Bij de tweet van de paus verscheen dan ook het logo van de club.