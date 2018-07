Vijf jaar cel voor Spaanse die kinderen verborg voor 'gewelddadige' ex

Juana Rivas, een Spaanse vrouw die haar kinderen een tijdlang uit handen van haar Italiaanse ex heeft gehouden, moet vijf jaar de cel in. De rechter vindt dat ze niet kan bewijzen dat de vader van de kinderen hen mishandeld heeft. De uitspraak leidt in Spanje tot veel commotie.

Rivas is ook zes jaar uit het ouderlijk gezag ontheven én draait op voor de juridische kosten. Spaanse politici en vrouwengroeperingen hebben de uitspraak van de rechter bekritiseerd, schrijft de BBC. Zij onderschrijven de mening van Rivas. ,,Een vrouw die wegloopt van terreur om haar kinderen te beschermen, dat kun je geen ontvoering noemen", zei ze eerder.

Rivas nam de kinderen twee jaar geleden mee uit het huis van het gezin in Italië. Ze zei dat ze naar Spanje ging om familie te bezoeken. In plaats van terug te keren naar Italië, diende ze in Spanje een klacht in voor huiselijk geweld. Later negeerde ze orders van de Spaanse rechter om de kinderen, nu vier en twaalf, terug te brengen naar hun vader.

Verborgen

Ze hield zichzelf en haar kinderen verborgen voor de autoriteiten. Op sociale media leidde dat tot de populaire hashtag #JuanaEstáEnMiCasa (Juana is bij mij thuis). Uiteindelijk gaf ze gehoor aan de rechterlijke uitspraken.

In de uitspraak van vandaag zegt de rechter dat Juana de kinderen ontvoerd heeft. Dat er inderdaad sprake was van mishandeling, acht de rechter niet bewezen. De vader is weliswaar één keer veroordeeld voor geweld tegen Juana, maar kindermishandeling kan niet bewezen kan worden. De vader zelf ontkent elke vorm van geweld.

Volledig scherm Juana Rivas tijdens de uitspraak © EPA

Beroep

Voorlopig hoeft Ramos niet de cel in, zegt de Spaanse vice-president Carmen Calvo, in het belang van de kinderen. Eerst wordt het hoger beroep afgewacht, dat Rivas heeft aangekondigd. ,,Ik voel me slecht, maar zal blijven vechten", zei ze volgens de Spaanse krant El Pais.

Haar advocaat noemt de uitspraak 'een falen van het juridisch systeem'. Partijen die opkomen voor vrouwenrechten zeggen dat de Spaanse rechters een groot gebrek aan empathie aan de dag leggen, en te weinig oog hebben voor hoe geweld binnen het huwelijk werkt, en wat de gevolgen ervan zijn.