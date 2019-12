Vijf lessen die we kunnen trekken uit Londen

Dierenarts geeft verkeerde hond spuitje: 'Ik kan alleen maar huilen’

12 december In de Amerikaanse staat Utah is een dierenarts in opspraak geraakt nadat hij per ongeluk de verkeerde hond had laten inslapen. De familie van de onfortuinlijke viervoeter is de wanhoop nabij. ‘Ziggy was ons schatje, het beste vriendje van mijn dochter. Ik kan alleen maar huilen.’