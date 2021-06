Vijf mensen overleden na ongeluk met heteluchtballon in New Mexico

Jonge medewerker overleden na ongeval bij kippenbe­drijf in Barneveld

23 juni Bij een bedrijfsongeval in een kippenschuur aan de Kleuterweg in Barneveld is dinsdagavond een jonge medewerker om het leven gekomen. De leeftijd van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. De politie heeft het onderzoek naar de toedracht intussen overgedragen aan de Dienst Arbeidsinspectie.