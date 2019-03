Vijf Nederlanders omgekomen bij crash Ethiopisch vliegtuig

Het gaat om een Boeing 737 die vanuit Ethiopië onderweg was naar Nairobi in Kenia. Er zijn geen overlevenden. Aan boord waren 149 passagiers en acht bemanningsleden. De slachtoffers hebben 33 verschillende nationaliteiten. Onder de doden zijn onder andere 32 Kenianen, zeventien Ethiopiërs, acht Chinezen, Amerikanen en Italianen. Ook zaten zeven Britten en Fransen in het vliegtuig, evenals zes personen uit Egypte en vier uit India en Slowakije.



De premier van Ethiopië condoleerde in een verklaring de nabestaanden zonder details te geven van het ongeval. Een woordvoerder van de vliegmaatschappij bevestigt dat een toestel rond 8.44 uur (lokale tijd) is neergestort.



Het toestel kwam na het opstijgen uit de hoofdstad van Ethiopië, Addis Ababa, in de problemen. Het vliegtuig ‘had een onstabiele verticale snelheid’, zo meldt Flightradar24. Ook werd het contact met de vlucht zes minuten na het opstijgen verbroken. De crash vond ter hoogte van de stad Debre Zeit plaats, ongeveer vijftig kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad.



Op de luchthaven van Nairobi wachtten veel passagiers op informatie. ,,We wachten op mijn moeder. Ze neemt haar telefoon niet op", zegt Wendy Otieno tegen persbureau Reuters, terwijl ze haar telefoon vast houdt en huilt. Robert Mudanta (46) wacht op zijn zwager uit Canada. ,,Niemand heeft ons iets verteld, we zijn gewoon hier gaan staan ​​en hopen op het beste.”



Khalid Ali Abdulrahman had geluk. Toen hij zijn zoon op het vliegveld kwam ophalen, hoorde hij ter plekke dat het vliegtuig neer was gestort. ,,Ik was in shock, maar kort daarna belde mijn zoon me op om te vertellen dat hij nog steeds in Addis was en dat hij niet aan boord van deze vlucht zat", vertelt hij opgelucht.