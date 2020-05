Vijf Nederlanders vast in Duitsland na mislukte plofkraak

De Duitse politie heeft afgelopen nacht vijf Nederlanders gearresteerd. Dit na een mislukte plofkraak in de stad Duisburg. De verdachten worden in verband gebracht met een reeks eerdere plofkraken in de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Drie verdachten bereidden omstreeks 01.30 uur het opblazen van een geldautomaat voor in een bankfiliaal in de Duisburgse wijk Dalsum. Toen ze met de geldmachine begonnen te knoeien, trad een beveiligingssysteem in werking waardoor de hele ruimte binnen de kortste keren in nevel was gehuld. De plofkrakers gingen ervandoor maar werden even later ingerekend in een garagebox in Duisburg-Meiderich. Ze bleken snijwonden te hebben opgelopen bij hun werkzaamheden, meldt de deelstaatrecherche in een persbericht.

Tijdens de operatie zagen leden van een speciaal politieteam een voertuig met Nederlands kenteken met daarin twee personen. De bestuurder scheurde weg maar kon na een korte achtervolging tot stoppen worden gedwongen. Zowel hij als de passagier werden gearresteerd. Onderzoek moet uitwijzen of het gaat om medeplichtigen.

In de garagebox werd een verdachte substantie gevonden. Een team gespecialiseerd in explosieven is ter plaatse en zal de substantie gecontroleerd tot ontploffing brengen.

Het kan volgens de politie niet worden uitgesloten dat minstens drie van de vijf Nederlanders betrokken waren bij eerdere plofkraken in de deelstaat. Enkele daarvan vonden plaats in Duisburg. Dat was onder andere het geval op 14 en 21 april en op 14 februari. De daders gingen er telkens vandoor in een donkere stationwagen.

Audi-bende

De arrestatie van de Nederlandse plofkraak-verdachten is niet de eerste in Duitsland. Eind april werd een 34-jarige Nederlander van Marokkaanse afkomst gearresteerd na een plofkraak in Hagen, zo’n 80 kilometer van Duisburg. Daarbij gingen de drie plofkrakers met veel lawaai en geweld te werk, zo was te zien in een filmpje van een toevallige getuige. De arrestant bestuurde de vluchtauto: een zwarte Audi. Agenten arresteerden hem na een korte achtervolging op de snelweg A1 richting Keulen.

Zes vermeende leden van de zogenoemde Audi-bende staan sinds eind april terecht in Düsseldorf. Dit voor het opblazen van een reeks geldautomaten in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De verdachten komen op één na allemaal uit Utrecht en zijn 20 tot 24 jaar oud.

Twee andere Nederlanders werden eind maart in de Duitse deelstaat Nedersaksen aangeklaagd voor het opblazen van twee geldautomaten. Daarbij maakten ze volgens justitie minstens 220.000 euro buit. De 31-jarige en 28-jarige verdachten hangen lange gevangenisstraffen boven het hoofd, meldt het Openbaar Ministerie (OM) in Osnabrück.

De twee zouden ook deel hebben uitgemaakt van de Audi-bende. Dat is geen bende in de zin van een goed georganiseerde, hiërarchische criminele organisatie maar een groep van zo’n 300 jonge criminelen die in wisselende samenstelling plofkraken pleegt in het Duits-Nederlandse grensgebied. Ze verplaatsen zich opvallend vaak in gestolen Audi’s.