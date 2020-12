Vijf Nederlandse vissers gered van zinkende boot in Kanaal

update Drie agenten in Frankrijk doodgescho­ten na melding huiselijk geweld

23 december Drie Franse agenten zijn woensdag doodgeschoten en een vierde is gewond geraakt. Dat melden Franse media en de openbaar aanklager. Het incident gebeurde in een gehucht in de buurt van Saint-Just (Puy-de-Dôme), ten westen van Lyon. De verdachte is dood aangetroffen, meldt de minister van Binnenlandse Zaken.