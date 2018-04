'Vijfhonderd gewonden in Syrische ziekenhuizen door gifgasaanval'

Invallen bij Ziggo Sport en Fox om gesjoemel met sport­uit­zend­rech­ten

12:05 De Europese Commissie is onaangekondigd binnengevallen bij Ziggo Sports in het kader van een groot onderzoek naar gesjoemel met sportuitzendrechten. Brussel heeft verschillende mediabedrijven in meerdere Europese landen op de korrel.