Vijftien liter zwembadreiniger had aanslagen Parijs en Brussel in kiem kunnen smoren

Over aanwijzingen die de Belgische veiligheidsdiensten voorafgaand aan het bloedvergieten in Brussel en Parijs hebben gemist, is al heel wat geschreven. Mogelijkerwijs waren de complotten ermee te verijdelen geweest. Zo wist de politie dat de Molenbeekse Salah Abdeslam, net als tientallen zo niet honderden andere Belgische moslims, aan het radicaliseren was. Ook wist men dat er 22 dagen vóór de aanslagen in Parijs nog een huiszoeking werd uitgevoerd bij als misdadiger bekendstaande Khalid El Bakraoui, omdat die laders voor kalasjnikovs zocht. Over een aanwijzing, mogelijk de belangrijkste die gemist werd, is nog nooit bericht. Het spoor begint met de diefstal van een zilvergrijze Audi S4 uit 2003 in de nacht van 10 op 11 augustus 2015 op een parkeerplaats in het Noord-Brabantse Rijswijk. 'Klerelijers. Hopen dat ze de daders pakken, schreef één van de vrienden van de eigenaar op Facebook, nadat die een opsporingsbericht had gepost. 'Kansloos volk', noemt iemand de dieven, er van uitgaand dat het om buitenlanders gaat. ,,Jullie vaderland zal trots op jullie zijn.''

Moeder van Satan

De auto wordt teruggevonden in de Brusselse gemeente Molenbeek, waarna de eigenaar hem terugkrijgt. Tijdens een huiszoeking naar aanleiding van de diefstal wordt een ogenschijnlijk betekenisloos briefje gevonden. 'Bayroshock zonder chloor', staat erop te lezen. Ook worden de adressen van twee winkels in Frankrijk genoemd waar het spul te koop is. Het gaat om een middel tegen algen, dat zo'n 34 procent waterstofperoxide bevat en bedoeld is om zwembaden te reinigen. Het ingrediënt vormt de basis voor TATP, een springstof die 'de moeder van Satan' wordt genoemd en favoriet is onder terroristen. In 2001 stopte 'shoe bomber' Richard Reid het in zijn schoenzolen om een vlucht tussen Parijs en Miami op te blazen. Die aanslag mislukte. Het briefje wordt gevonden bij de tot Belg genaturaliseerde Marokkaan Ahmed Dahmani. Die woont op dat moment in een veertien verdiepingen tellend appartementencomplex. Zonder zwembad welteverstaan. Dahmani is geen onbekende van de politie. Hij pleegde op zijn 12de zijn eerste diefstal en zijn naam duikt in meerdere dossiers op, waaronder dat van een grootschalige drugssmokkel tussen België, Frankrijk en Luxemburg. Ook zijn er duidelijk signalen van radicalisering. Meer nog dan bij zijn jeugdvriend Salah Abdeslam.

Het slechtste verleden

Samen met diezelfde Abdeslam werd hij, een week voor de autodiefstal, gecontroleerd op een ferry van de Griekse havenstad Patras naar het Italiaanse Bari. Één vluchtelingenroute die door IS werd gebruikt om terroristen Europa binnen te smokken, zo is nu bekend. Tien dagen na de vondst van het briefje in zijn woning duikt Dahmani's naam op in rapport over radicalisering. De politie in Brussel heeft een kandidaat-Syriëstrijder opgepakt en bij diens arrestatie proberen zijn vrienden dat te verhinderen. Een van hen blijkt Dahmani te zijn.



Op Facebook steekt Dahmani zijn denkbeelden niet onder stoelen of banken. In 2014 klaagt hij dat het woord extremisme is 'uitgevonden door vijanden van de islam'. Ook post hij een citaat, van de zevende eeuwse kalief Omar Ibn al-Khattab, dat door IS geregeld wordt gebruikt om criminelen te ronselen voor de jihad: ,,Soms creëren mensen met het slechtste verleden de mooiste toekomst." Hij deelt met regelmaat IS-video's en schrijft in januari 2015, drie dagen vóór een in Verviers verijdelde aanslag, dreigend: ,,Op een dag wordt alles betaald." Hij doet zijn uitlatingen onder een schuilnaam, maar had op basis van zijn contact met een Verviers-verdacht kunnen worden ontmaskerd.



Ook binnen Dahmani's familie is radicalisering niet ver te zoeken. Zijn oudere broer en opvoeder Mohamed duikt in 2009 al op in een terreurdossier. Hij blijkt toen in contact te hebben gestaan met de verdachten van een bomaanslag in de Egyptische hoofdstad Caïro. Zij bekenden toen al plannen te hebben om een bloedbad aan te richten in de Parijse Bataclan. Mohamed Dahmani werd daar nooit voor vervolgd, maar toen zijn broertje jaren later in de kijker kwam, waren al zeker drie van Mohameds vrienden vertrokken naar Syrië. Eentje zelfs in het gezelschap van de latere IS-commandant Abdelhamid Abaaoud. Zelf stond Mohamed in 2012 bekend als inspirator van Shariah4Belgium, aan wie Fouad Belkacem uitdrukkelijk de zegen vroeg om ook in Brussel te gaan ronselen.