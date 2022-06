Vijftig jaar na Watergate: ‘De geschiedenis herhaalt zich’

Als het niet zo ernstig was, zou je er bijna om moeten lachen, zo sullig verliep de hele operatie. Op 17 juni 1972 werden er vijf inbrekers gepakt in het kantoor van het Democratische partijbestuur, in het Watergatecomplex aan 2600 Virginia Avenue NW in Washington. Een nachtwaker had verdacht plakband op de sloten gezien, waarschuwde de politie, die vervolgens niet werd opgemerkt door een handlanger die op de uitkijk stond, omdat hij de sciencefictionhorrorfilm Attack of the Puppet People zat te kijken.