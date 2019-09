Viktor Orbán is de held van Hongarije

Niemand heeft erom gevraagd, maar hij wil het toch even kwijt. ,,Viktor Orbán is de beste politicus van Hongarije. Nee, hij is de beste politicus van Europa! Nee, hij is de beste politicus van de wereld!”



De opgetogen jongeman is net het kantoor van de politieke partij Fidesz binnengestapt. Hij wil zich aanmelden om mee te helpen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hij heeft er zin in, en hij wordt hartelijk ontvangen, hier in de boezem van het volk, want 'Fidesz en Orbán, die zíjn het volk'.



We zijn in Szeged, een stad in het zuiden van Hongarije, op zoek naar het antwoord op een paar lastige vragen. Voor diegenen aan de westkant van Europa die niet altijd goed snappen wat er zich in het oosten afspeelt. Voor diegenen die premier Viktor Orbán zien en hem een populist noemen. Voor diegenen die hem ervan verdenken dat hij verkiezingen manipuleert. We horen hem schelden op vluchtelingen en migranten. We zien hem rechters ontslaan en onafhankelijke media het leven zuur maken. We zijn bang dat hij de democratie de nek omdraait, nota bene midden in de Europese Unie.