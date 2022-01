Villa in Rome met Caravaggio op het plafond vandaag onder de hamer, vraagprijs 471 miljoen euro

Vierhonderd jaar lang was de enorme stadsvilla met landgoed in het midden van de stad in het bezit van de adellijke Ludovisi-familie, maar door een erfeniskwestie staat de villa nu voor het eerst in tijden te koop . Het bijzonderste aan de villa moet wel de plafondschildering Jupiter, Neptunus en Pluto zijn, een indrukwekkende muurschildering van 2,75 meter breed, gemaakt door de beroemde barokkunstenaar Caravaggio. Het werk alleen al wordt geschat op een waarde van zo'n 300 miljoen euro.

Ophef

In handen van de weduwe was de villa beperkt toegankelijk. Tegen een betaling van 300 euro konden kunstliefhebbers een privétour door het gebouw krijgen op een beperkt aantal dagen. De veiling zorgt al enige tijd voor ophef in Rome, omdat er gevreesd wordt dat de villa weer volledig ontoegankelijk wordt. Uit angst dat de villa en de bijzondere kunstwerken in het gebouw in verkeerde handen vallen hebben politici, academici, maar ook bezorgde burgers gevraagd aan de regering de villa zelf op te kopen, of zo nodig de koop te blokkeren. Een petitie onder Romeinen die zich zorgen maken om de villa is inmiddels al 38.000 keer getekend. De minister van Cultuur heeft het verzoek bij de Italiaanse premier neergelegd.