Virusangst verandert Chinese metropolen in spooksteden: ‘Mensen zijn aan het hamsteren’

De inwoners verschuilen zich veelal in hun huizen. ,,Het is erg stil op straat’', vertelt de Arnhemse Fang Peng. Zij studeerde in de miljoenenstad waar haar vader vandaan komt en waar ze nog altijd veel familie en vrienden heeft wonen. Wuhan is nu het epicentrum van de mysterieuze virusuitbraak. Zeventien mensen zijn er al aan overleden, meer dan zeshonderd mensen raakten besmet.



,,Ik sprak vanmorgen een kennis in Wuhan die voor een maand eten heeft ingeslagen’’, vertelt Fang Peng (37), die is getrouwd met een Nederlander. Vanuit hun woonplaats Arnhem volgt ze het nieuws rond het coronavirus op de voet.



,,Veel winkelschappen zijn leeg. Het is erg stil op straat, de meeste mensen blijven nu thuis. Mijn neef heeft nog geprobeerd de stad uit te komen om Chinees Nieuwjaar te kunnen vieren met familie. Maar zijn vlucht werd gecancelled. Toen heeft hij een treinkaartje gekocht, maar ook de trein werd geannuleerd. Vrienden die een eigen auto hebben, zijn er vanmorgen vroeg nog wel in geslaagd de stad te ontvluchten via een kleinere uitvalsweg. Op de snelwegen staan sinds 10 uur roadblocks.’’