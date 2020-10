Vlaams gezinsdrama: Moeder doodt dochter op haar 17de verjaardag en stapt daarna uit het leven

Uitgerekend op de dag dat ze 17 werd, is vrijdag in de Vlaamse deelgemeente Gullegem volgens de eerste informatie een tienermeisje om het leven gebracht door haar moeder (44). Die stapte daarna zelf uit het leven. Wat de aanleiding is voor het drama, is niet bekend.

De feiten speelden zich vermoedelijk vrijdagochtend af. “De vader van het meisje contacteerde de politie omdat hij thuis niemand kon bereiken”, zegt Hanne Demedts, woordvoerster van het West-Vlaamse Openbaar Ministerie. Mogelijk was de man op de hoogte van het feit dat er spanningen waren. Dat zou verklaren waarom hij ongerust werd toen zijn telefoontjes niet werden beantwoord. Toen een patrouille bij de woning arriveerde, bleken daar alle rolluiken dicht te zitten. “De agenten gingen het huis binnen en vonden daar de levenloze lichamen van een 44-jarige vrouw en haar 17-jarige dochter”, zegt Hanne Demedts. “De autopsie moet meer duidelijk maken over wat er precies is gebeurd in de woning.” Volgens het Vlaamse OM is er niemand gearresteerd.

Aangeslagen buurt

De politie heeft de omgeving afgesloten met hekken en plastic zeilen, hermetisch afgesloten voor pottenkijkers. Het onderzoek ter plaatse was nog bezig toen de duisternis inviel. In de buurt reageerde men aangeslagen en verrast op het onthutsende nieuws. “We hebben geen weet van abnormale spanningen of ruzies binnen het gezin”, klonk het.

Voor hulp of vragen over zelfdoding kunt u terecht bij de landelijke hulplijn ‘113 Zelfmoordpreventie’. Via de telefoon op 113 en 0800-0113 of chat op 113.nl.