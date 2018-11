Vlaamse Ashley (15) kreeg relatie met advocaat van 40: Laat ons met rust. We zijn gelukkig

Leerling (14) zakt in elkaar bij bushalte en overlijdt in het ziekenhuis

Een Nederlandse jongen uit het Belgische Veldwezelt is maandagavond overleden in het ziekenhuis van Genk nadat hij plotseling onwel was geworden. De 14-jarige jongen zat op het Atheneum Alicebourg in Lanaken en wachtte met wat vriendjes op de bus naar huis. Daar werd hij onwel. Hij overleed later op de avond.