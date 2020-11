Vlaamse Ellen deelt foto van gehavend gezicht na mishandeling: ‘Dit was de druppel’

Twee jaar lang onderging de Vlaamse Ellen in stilte de mishandelingen door haar partner. Toen ze recentelijk na de begrafenis van haar vader opnieuw werd mishandeld, was het voor haar genoeg geweest. Ze besloot een foto van haar gehavende gezicht te delen op Facebook. Het leidde tot een stortvloed aan reacties.

,,Ik doe dit niet om aandacht te krijgen”, vertelt Ellen aan de Vlaamse krant Het Nieuwsblad. ,,Maar zelfs de dag die in het teken van mijn vader stond, heeft hij van mij afgenomen. Altijd zal ik me de begrafenis zo herinneren: als de dag dat ik weer slagen en stoten kreeg. Het was voor mij de druppel, daarom heb ik die foto openbaar gemaakt. Omdat ik besefte dat er dan geen weg meer terug was, ook niet voor mij.”

Voordat ze haar vriend leerde kennen, had Ellen een baan als manager van een winkel en had ze aardig wat spaargeld. Sinds haar relatie begon, heeft ze niets meer. De mishandelingen begonnen bijna meteen nadat ze hem had leren kennen. ,,Al na een paar weken heeft hij mij voor de eerste keer geslagen”, zegt Ellen. ,,Hij begon daarna te huilen, zei dat het hem speet en dat hij mij nooit meer pijn zou doen. Maar telkens als ik hem vergaf, bleek dat voor hem een aanleiding om ergere dingen te doen.”

Volledig scherm Ellen in betere tijden. © Ellen, via Facebook

Te goed

Ellen had altijd hoop dat haar vriend tot inkeer zou komen. Dat moment kwam echter nooit. ,,Ik was misschien naïef, maar ik dacht dat ik hem kon redden”, aldus Ellen. ,,Ik wilde hem helpen als hij boetes had of andere problemen. Ik betaalde zijn schulden, zijn advocaat. Ik was te goed.”



Een geperforeerd trommelvlies, vijf ribbreuken, een steekwond en een gehavend gezicht later sloeg haar vriend afgelopen weekend opnieuw toe. Na de uitvaart van haar pas overleden vader takelde hij haar stevig toe. ,,Na een banale ruzie over een Netflix-serie waarnaar hij zat te kijken, sloeg hij met zijn vuisten mijn hoofd tegen de stoel waarop ik zat. Ik rolde mij in een bolletje op de grond en hij begon te stampen.”

Aangifte

De moeder van Ellen bracht de jongen uiteindelijk naar zijn eigen huis en Ellen belde voor de zoveelste keer de politie. Die neemt haar inmiddels niet meer serieus, omdat ze al talloze keren haar klacht heeft ingetrokken. Om die reden heeft ze nu bij een andere vestiging alsnog aangifte gedaan.



Door de foto te delen op Facebook hoopt Ellen nu definitief een punt te zetten achter deze periode. Ze wil er daarnaast ook andere vrouwen mee waarschuwen die in een soortgelijke situatie zitten. ,,Maak niet dezelfde fout als ik en stop er meteen mee. Er is geen hoop: iemand die zoiets doet, zal altijd zo blijven. Ik schaam me zo dat het bij mij zo ver heeft moeten komen. Had ik maar geluisterd naar mijn ouders, familie en vrienden.”

Ben je slachtoffer van huiselijk geweld, dan kun je in Nederland hulp krijgen van Veilig thuis. Dit is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig thuis kun je ook terecht als je pleger of getuige bent van huiselijk geweld. Veilig thuis is gratis bereikbaar via 0800-2000.