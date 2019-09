Vlaamse meesteroplichtster Gina (63) krijgt maximumstraf: ‘Ze is als de pest’

H. zocht de afgelopen jaren als ‘onderzoeksrechter Geneviève Vanderdonckt’ contact met verschillende mensen om geld in te zamelen. Ze wilde met het geld de strijd tegen terrorisme opvoeren. De vrouw heette eigenlijk Gina H. en was helemaal geen onderzoeksrechter. De vrouw, die al meermaals voor oplichting werd veroordeeld, haalde wel bijna 700.000 euro op van nietsvermoedende slachtoffers.



Gina H. verzon de laatste jaren de meest bizarre verhalen om haar slachtoffers geld afhandig te maken. Zo gaf ze zich in de loop van de jaren 90 uit voor het nichtje van de Belgische topindustrieel Jan De Clerck, van wie zoon Antony was ontvoerd. Zestien slachtoffers maakte ze toen wijs dat ze geld nodig had om de rekening met 1 miljoen euro losgeld te deblokkeren. De Antwerpse kreeg in 2010 zeven jaar cel. Na haar vrijlating vestigde ze zich in een groot appartement in Knokke. Daar gaf ze zichzelf de titel van onderzoeksrechter.