Vlaamse meisjes van 12 en 13 jaar opgepakt voor zware mishandeling klasgenootje

Het 13-jarige slachtoffer Lindsai werd op vrijdag 8 november na schooltijd opgewacht bij een tramhalte. Het meisje werd uitgescholden, aan de haren getrokken en geslagen door enkele klasgenootjes. Ze hield er kneuzingen en een hersenschudding aan over. ,,Ik kon me niet verweren, ik kon niet rechtstaan, ik kon niets”, vertelde een emotionele Lindsai later aan Het Laatste Nieuws. De aanval werd gefilmd en het filmpje verspreid via sociale media.



De ouders van het slachtoffer deden op 11 november aangifte bij de politie van Brasschaat. De ouders zijn kapot van de aanval op hun dochter. ,,Onze dochter is misschien zelf niet op haar mondje gevallen, maar dat geeft nog altijd niemand het recht om dergelijke feiten te plegen”, vertelt vader Bart Meeters. ,,Er waren al weleens wat woorden geweest op school met die groep, maar dat was nooit écht ernstig. Nu hebben ze haar na het achtste lesuur gewoon opgewacht en aangevallen.”