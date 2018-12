Vlaamse ontgroening loopt uit de hand: student (20) in coma

Gisterenavond brachten leden van de studentenclub Reuzegom drie eerstejaars naar de spoedafdeling van het ziekenhuis in het Belgische Malle. De vereniging voor Antwerpse studenten die in Leuven studeren zat met een twintigtal leden in een blokhut voor de ontgroening van drie nieuwelingen.

Rond 21.00 uur bleek dat de eerstejaars, een 19-jarige en twee twintigjarigen, zich niet goed voelden. Ze waren alle drie onderkoeld en hadden veel zout in hun bloed. Eén van de twintigers kreeg in het ziekenhuis een hartstilstand. Terwijl hulpverleners hem reanimeerden bracht een ambulance hem naar het UZ Antwerpen.

,,Ze moesten naakt in het bos zitten en kregen water over zich heen’’, zegt een bron. ,,Zijn lichaamstemperatuur was nog maar 28 graden en de zoutconcentratie was ongekend hoog’’, aldus nog dezelfde bron. ,,De arts zei dat hij nog nooit zoiets had gezien. In Antwerpen hebben ze hem aan machines gelegd om zijn bloed rond te pompen door het lichaam en hem kunstmatig te beademen.’’

Niemand aangehouden

Het Antwerps parket bevestigt dat er een opsporingsonderzoek loopt. ,,Een wetsdokter moet onderzoeken of er een link is met de vissaus.’’ De betrokken studenten zijn verhoord, maar voorlopig is niemand aangehouden. De twintigjarige student is volgens de politie nog kritiek. De twee andere nieuwelingen liggen nog in het ziekenhuis, maar zijn bij bewustzijn.

De Leuvense studentenclub Reuzegom kwam in het verleden al in opspraak vanwege vermeend dierenmisbruik. Leden schoten volgens GAIA een biggetje dood en moesten een heel semester lang voor een konijntje zorgen om het vervolgens de keel over te snijden.