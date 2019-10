Vlaamse politici ineens geconfronteerd met 500 nabestaanden van verongelukte fietsers: ‘Dit komt binnen’

VS vastbera­den om IS te vernieti­gen na dood leider, Trump apetrots op heldhafti­ge hond

21:53 De Verenigde Staten willen ondanks een gereduceerde troepenmacht in Syrië onverbiddelijk doorzetten met de strijd tegen terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) na de dood van IS-leider Aboe Bakr al-Baghdadi. ,,Onze missie in Syrië is vandaag dezelfde als aan het begin van onze operaties in 2014: de permanente nederlaag van IS mogelijk maken", zei minister van Defensie Mark Esper op een persconferentie in het Pentagon.