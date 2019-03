Vlaamse scholen stellen klimaatmars verplicht

De woordvoerder van Crevits zegt in dagblad De Standaard dat het ministerie veel vragen kreeg over het klimaatspijbelen. ,,De ­minister heeft verduidelijkt dat een manifestatie of mars toegestaan is als buitenschoolse activiteit. Al mag het geen politieke manifestatie worden. Wij volgen gewoon de regels.” Onder meer twee scholen in de gemeente Beveren organiseren vrijdag een verplichte klimaatmars.