Vlammenzee eist leven van peuter (1) die zijn puppy probeerde te redden: 'De ouders zijn alles kwijt’

Het huis in het kleine plaatsje Gentry (circa 2600 inwoners) vatte zaterdagmiddag rond vijf uur vlam. De bewoners van het huis, Kurtis en Caitlin Sharp, en hun 18 maanden oude zoontje Loki waren op dat moment thuis. Ze verloren hun kind even uit het oog toen ze in de buurt om hulp riepen en de vlammen zelf probeerden te doven. Vader Kurtis hoorde achteraf dat zijn zoon de woning was binnengegaan nadat het kind zich realiseerde dat hun hondje nog binnen was.



De ouders van Loki renden nog in paniek de woning in om hun zoontje te redden, maar konden hem niet meer vinden door de verstikkende rook, zo meldt de lokale brandweer. Op Facebook schrijven de ouders het verdriet van zich af. ,,Beschouw je kinderen nooit als vanzelfsprekend”, aldus de verslagen vader. ,,Koester elk moment met hen! We houden van je Bubba en we weten dat je nu op een betere plek bent.”