Vliegtraining Saoedische militairen in VS opgeschort na aanslag

De klassikale lessen zullen deze week wel weer worden hervat voor de Saoedische militairen die in de VS hun training krijgen, maar vliegen is er voorlopig niet bij. In totaal gaat het om 852 vliegers uit Saoedi-Arabië op bases verspreid over de gehele VS, melden Amerikaanse media. Het vliegverbod zou gelden voor in elk geval tien dagen.