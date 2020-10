Vliegtuig Amerikaanse marine stort neer in woonwijk: twee doden

Tiener (18) ontvoerd in België en mogelijk verkracht, Duitse politie bevrijdt slachtof­fer

21 oktober De speciale eenheden van de Duitse politie hebben gistermiddag een 18-jarige vrouw met de Palestijnse nationaliteit bevrijd nadat ze een dag eerder in het Belgische Zaventem was ontvoerd. Haar ontvoerder, een 36-jarige man waarmee ze islamitisch getrouwd was, zou het meisje verkracht hebben in een gehuurd appartement in de buurt van het Duitse Bonn. De dader, die in België woont, werd opgepakt.