Vliegtuig Emirates in quarantaine; honderd passagiers ziek

VIDEOEen vliegtuig van maatschappij Emirates is vanmiddag rond 15 uur Nederlandse tijd geland op luchthaven John F. Kennedy in New York, waar het direct in quarantaine is geplaatst. Zo'n honderd passagiers op de lijnvlucht voelen zich ziek. Tien van hen zouden zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Vlucht 203 vertrok eerder vandaag vanuit Dubai. Volgens de politie zijn ongeveer honderd passagiers tijdens de reis aan het hoesten geslagen en kreeg een deel van hen meer dan 38 graden koorts. Volgens het Amerikaanse NBC New York zijn tien passagiers overgebracht naar het ziekenhuis.

De piloot zou melding hebben gemaakt van twee mensen met hoge koorts, zeggen bronnen tegen ABC News. Het is nog onduidelijk waar de patiënten precies last van hebben. Een ingewijde zei tegen The New York Times dat tientallen passagiers last hebben van hoestbuien en moesten overgeven. Ook zouden twee bemanningsleden hoge koorts hebben.

Tussenstop

De woordvoerder van de burgemeester stelde eerder dat het toestel een tussenstop maakte in Mekka, waar griep heerst. Hij zei later dat het toch ging om een directe vlucht van Dubai naar New York. ,,Het lijkt erop dat sommige zieke passagiers uit Mekka kwamen voordat ze instapten in Dubai.''

De lokale autoriteiten melden dat ruim 520 mensen aan boord zijn van het toestel, een Airbus 380. Emirates bevestigt dat mensen onwel zijn geworden in het toestel. Het gaat volgens de luchtvaartmaatschappij om tien passagiers.

Inmiddels hebben ongeveer veertig passagiers het toestel verlaten. ,,Gezondheidsfunctionarissen halen anderen één voor één naar buiten en controleren op symptomen'', zegt een woordvoerder van de burgemeester op Twitter.

Beelden

Een passagier aan boord van het vliegtuig, Larry Coben, deelde op Twitter beelden van de situatie. Zelf heeft Coben geen weet van zieke passagiers, maar het vliegtuig telt twee verdiepingen.

Bij aankomst in New York is het vliegtuig in quarantaine geplaatst op de luchthaven. De politie en het Centre for Disease Control de zaak onderzoeken. Tientallen brandweerwagens en ambulances staan klaar naast het toestel. Het cabinepersoneel heeft het vliegtuig inmiddels verlaten.