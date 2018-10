Vliegtuig Melania Trump maakt rechtsomkeert na rook in cabine

Update 'Saoedische consul werd kantoor uitge­stuurd toen journalist in stukken werd gezaagd'

16:01 De Saoedische consul-generaal in Istanboel Mohammad al-Otaibi, die gisteren Turkije ontvluchtte, werd zijn eigen kantoor uitgestuurd toen het lichaam van de gedode journalist Jamal Khashoggi in stukken werd gezaagd. Dat hebben Turkse functionarissen gezegd tegen The Wall Street Journal.