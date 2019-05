Vliegtuig stort neer in Mexico, alle inzittenden omgekomen

Bende uit Pisa liet vrouwen drugseie­ren smokkelen

6 mei In Italië worden ze de ‘Ovulatori’ genoemd: vrouwen die drugseieren inbrengen om ze zo de grens over te smokkelen. In Pisa heeft de politie een bende opgerold die voor 52 kilo aan coke- en heroïne-eieren had verzameld.