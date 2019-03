Vliegtuig vat vlam op luchthaven Teheran: 100 passagiers geëvacueerd

Agent redt teddybeer na alarmmel­ding autisti­sche Ryan (12)

12:22 Een agent is een autistische jongen in het Amerikaanse New Jersey te hulp geschoten toen hij het alarmnummer had gebeld om melding te maken van zijn vermiste teddybeer. Hoewel al snel duidelijk werd dat er geen sprake was van een noodgeval, ging agent Khari Manzini er toch op af.