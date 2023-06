Vliegtuigje crasht na achtervolging door militaire gevechtsvliegtuigen

Zondagmiddag had het vliegtuig, dat op de automatische piloot zou hebben gevlogen, het luchtruim rondom Washington D.C. geschonden. De Federal Aviation Administration (FAA) zegt dat het toestel vertrok vanuit Elizabethtown, in de staat Tennessee, en op weg was naar Long Island’s MacArthur Airport. Om onverklaarbare reden keerde het vliegtuig echter om boven Long Island in New York en vloog in een rechte weg naar Washington D.C.