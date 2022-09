Vliegtuigje dat crasht bij Letland na vreemde vlucht, had Duitse zakenman met z'n gezin aan boord

UPDATEEen privévliegtuigje dat onderweg was naar Keulen is gisteravond neergestort voor de kust van Letland, bevestigt de Zweedse reddingsdienst. Aan boord zat een Duitse zakenman en zijn gezin. Deze Karl-Peter Griesemann bestuurde het vliegtuig.

Een Litouwse luchtmachthelikopter is op verzoek van buurland Letland naar de plaats van de crash gestuurd voor zoek- en reddingsacties, aldus de Litouwse luchtmacht. Aan boord zat de prominente Duitse zakenman Karl-Peter Griesemann, zijn vrouw, hun dochter en haar vriendje. Volgens Duitse media was Griesemann de piloot van het vliegtuigje.

Het in Oostenrijk geregistreerde Cessna 551-vliegtuig had een nogal grillige koers gevolgd. Het vloog vanuit Jerez in Zuid-Spanje en draaide twee keer, bij Parijs en Keulen, voordat het de Oostzee overstak, langs het Zweedse eiland Gotland. Kort na het opstijgen zou het contact met de luchtverkeersleiding zijn verbroken.

De Cessna crashte uiteindelijk in de Baltische Zee ten noordwesten van de Letse stad Ventspils.

Navo-missie

Gealarmeerd stegen gevechtsvliegtuigen van de Navo-missie op het Amari-vliegveld in Estland op om het te volgen. Zij meldden volgens de Zweedse reddingsdienst dat er niemand zichtbaar was in de cockpit van de Cessna.

Over het aantal inzittenden en de oorzaak van de crash is officieel nog niets bekend, behalve dat op de radar te zien was dat het vliegtuig vlak voor de crash snelheid en hoogte verloor, aldus de Zweedse reddingsdienst.

De Zweedse kustwacht heeft reddingsvliegtuigen, boten en een helikopter naar de plaats van de crash gestuurd. Ook een Litouwse luchtmachthelikopter was ter plaatse. Volgens de krant Aftonbladet hebben de reddingsdiensten olievlekken en wrakstukken ontdekt en zijn ze nog op zoek naar slachtoffers.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Vliegtuig in problemen. © Flightradar24

Bekijk hier al onze nieuwsvideo's: