Vliegtuigkaper opgepakt 30 jaar nadat veroordeelde handlanger hem verklikte

Radeloze moeder vindt foto verdwenen dochter (17) op prostitu­tie­si­te: 'Ze is in gevaar!’

16:12 De moeder van een vermiste tiener uit de Amerikaanse staat New Jersey heeft pornografische foto’s van haar dochter teruggevonden op prostitutiesites. De 17-jarige Aviana Weaver uit het kleine dorp Westampton is nu al anderhalve week vermist. Haar moeder vreest dat ze ten prooi is gevallen aan mensenhandelaren. ,,Ze ziet er ongelukkig en ontdaan uit.”