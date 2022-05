Vliegtuigongeluk Nepal: 16 van de 22 inzittenden gevonden, kans op overlevenden klein

met video Gouverneur ‘woedend’ over misleidend politiever­slag schietpar­tij Texas

Gouverneur Greg Abbott van de Amerikaanse staat Texas zegt aanvankelijk te zijn misleid over hoe de politie reageerde op de schietpartij op de basisschool in Uvalde, waarbij negentien kinderen en twee leraren om het leven kwamen. ,,Ik ben misleid”, aldus Abbott vrijdag op een persconferentie in Uvalde. ,,Ik ben woedend over wat er is gebeurd.”

