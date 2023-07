Vliegveld Palermo dicht wegens bosbranden Sicilië

Met video's Krassen in het Colosseum of in blote kont op de foto bij de Machu Picchu, waar komt hufterge­drag vandaan?

Je naam in het Colosseum, met een Maserati van de Spaanse Trappen afrijden of in je blote kont op de foto in Inca-stad Machu Picchu. Wereldberoemde monumenten zuchten onder een groeiende toeristenstroom. Voor selfies en andere persoonlijke herinneringen gaan we kennelijk alle grenzen te buiten. Hoe komt dat toch?