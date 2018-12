Vliegverkeer Gatwick wéér stil door drones

De politie denkt niet dat het om een terroristische actie gaat. Of de drones ‘uit zichzelf’ zijn gestopt met vliegen, of dat ze toch zijn neergehaald, is niet bekend. Het is ondertussen nog een raadsel wie achter de overlast zit. Geen enkele groep heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie heeft inmiddels laten weten dat meerdere personen in beeld zijn gekomen tijdens het onderzoek.



Volgens de Britse minister van Vervoer Chris Grayling zijn militaire technologieën ingezet door het leger om Gatwick te beschermen. ,,Op de grond is een mix van maatregelen genomen om het vertrouwen te geven dat het luchtverkeer veilig kan zijn. Enkele daarvan zijn militaire mogelijkheden”, zei Grayling tegen de BBC.



In Groot-Brittannië is het aantal bijna-ongelukken tussen particuliere drones en vliegtuigen tussen 2015 en 2017 meer dan verdrievoudigd. Vorig jaar zijn 92 incidenten geregistreerd. Volgens de directeur van Gatwick laat deze 36 uur van complete ‘dronechaos’ zien dat er nog veel meer kennis nodig is over de gevaren van drones. In de Britse wet staat het het illegaal is om met drones te vliegen binnen 1 kilometer van een luchthaven. Op de overtreding staat maximaal 5 jaar gevangenisstraf. Gatwick ligt zo’n 50 kilometer van Londen.