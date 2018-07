Vloedgolf dreigt voor Groenlands dorpje door enorme ijsberg

Op beelden is te zien dat de ijsberg boven het dorp uittorent. Het gevaarte heeft de afgelopen nacht niet bewogen, bericht omroep KNR. De autoriteiten hebben een gevarenzone dichtbij de kust geëvacueerd, zegt een woordvoerder van de politie. Bewoners van de kust moeten tijdelijk elders in het dorp onderdak zoeken.



,,We zijn gewend aan grote ijsbergen, want die komen vaker voorbij. Sommige zijn gevaarlijk, andere niet. Maar deze berg heeft een gat en veel scheuren", zegt Susanna Eliassen van de dorpsraad tegen omroep KNR.



Vorig jaar vielen vier doden toen golven een afgelegen kustdorp in Groenland overspoelden. Dat gebeurde toen puin in zee belandde door een aardverschuiving.