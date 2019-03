Vluchtelinge (7) uit Guatemala stierf in VS aan infectie met streptokokken

Het meisje maakte met haar vader, de 29-jarige Nery Gilberto Caal Cuz, deel uit van een groep van 163 migranten die illegaal de grens tussen Mexico en de VS overstaken. Ze werd opgepakt in New Mexico. De Washington Post meldde destijds dat het kind acht uur in een opvangcentrum van de grenspolitie in Lordsburg verbleef, toen zij stuipen kreeg door zware koortse en begon over te geven. Jakelin overleed in een ziekenhuis.



Familie van het meisje claimde dat ze gezond was en voldoende gegeten en gedronken had. De familie ontkende daarmee berichten dat het kind mogelijk uitgeput en uitgedroogd was door haar lange reis vanuit Guatemala, via Mexico naar de Amerikaanse grens. De familie wees in de verklaring niet in de richting van de Amerikaanse grenspolitie, maar vroegen wel om een grondig onderzoek.