Vluchtelingen uit karavaan uitgejoeld in Mexicaanse grensstad

De overgrote meerderheid van de deelnemers aan de migrantenkaravaan, vaak afkomstig uit Honduras, El Salvador en Guatemala, is ondergebracht in een sportcomplex. Daar moeten ze slapen op een honkbalveld en onder de tribunes. De stad opende het complex nadat andere onderkomens vol waren. Kerken en andere religieuze organisaties zorgen voor mobiele douches, badkamers en wastafels en delen koffie en donuts uit.

De burgemeester noemt de komst van de migranten een 'lawine’ waarop de stad slecht is voorbereid. Sommige inwoners schreeuwen beledigingen naar de migranten. De ontvangst in Tijuana staat in schril contrast met de vele Mexicaanse gemeenschappen die de karavaan onderweg met borden, muziek en donaties van kleding verwelkomden nadat de stoet bijna een maand geleden Mexico was binnengekomen.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Sommige van de migranten zouden uit economisch oogpunt hun thuisland hebben verlaten, anderen zijn op de vlucht voor (jeugd)bendes en ander geweld. © AFP

Bussen

Woensdag en donderdag kwamen al meer dan 1.500 migranten uit de karavaan aan in Tijuana. Een deel van de mensen besloot eerder de tocht niet meer te voet te lopen, maar op bussen te stappen richting VS. Donderdagochtend kwamen 22 bussen met aan boord telkens een vijftigtal migranten aan in Tijuana. Zij voegden zich bij de 800 migranten die sinds vorige week zondag de stad in kleine groepjes zijn binnengesijpeld. Sinds donderdag bereiken steeds meer vluchtelingen Tijuana binnen, hun precieze aantal is onbekend. Volgens de Mexicaanse overheid zijn er op dit moment zo’n 9.000 migranten onderweg.

Op enkele uitzonderingen na heeft Mexico de Centraal-Amerikaanse migranten met open armen ontvangen: het land bood de deelnemers voedsel en onderdak aan in verscheidene steden op het traject. Het vijandige onthaal in Tijuana komt dan ook voor veel van de mensen als een verrassing. ,,Wij zijn geen criminelen. Waarom behandelen jullie ons zo, terwijl we overal elders in Mexico wel goed behandeld werden”, riepen te migranten terug naar hun belagers. ,,Denk alsjeblieft aan de kinderen die hier zijn”.

Uit recente opiniepeiling blijkt dat 51,4 procent van de Mexicaanse bevolking voorstander is van het helpen van de migranten terwijl ze noordwaarts trekken. 33,8 procent is tegen.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm De overgrote meerderheid van de deelnemers aan de migrantenkaravaan, afkomstig uit Honduras, El Salvador en Guatemala , zijn ondergebracht in een sportcomplex in Tijuana. © AFP

President Trump

Sommige van de migranten zouden uit economisch oogpunt hun thuisland hebben verlaten, anderen zijn op de vlucht voor (jeugd)bendes en ander geweld. Volgens Trump zit de karavaan echter vol met criminelen en gelukszoekers. De Amerikaanse president heeft de migranten meermaals opgeroepen terug te keren omdat ze volgens hem ‘hun tijd verdoen’ en niet tot de VS zullen worden toegelaten. Deze week scherpte hij het asielbeleid weer verder aan.

De Amerikaanse president mobiliseerde al duizenden militairen om de migranten aan de grens te stoppen. Het heeft hen niet weggejaagd. Met backpacks, kleedjes en kinderen in de hand lopen ze al weken dwars door Mexico naar de grens met de Verenigde Staten. De beelden van migranten, die lopend en liftend ruim 2.500 kilometer afleggen, gaan de wereld over. De mensen lopen uit veiligheid in een grote groep. Een reis met een mensensmokkelaar kost al gauw 10.000 dollar, en mensen die alleen reizen hebben grote kans onderweg mishandeld of verkracht te worden.

Volledig scherm De Amerikaanse president mobiliseerde al duizenden militairen om de migranten aan de grens te stoppen. © AP