Vluchtelingenkamp Moria op Lesbos nagenoeg verwoest door brand

‘Zwarte’ docente (38) blijkt bedrieger: Ik ben wit, mijn leven is een leugen

6 september Een Amerikaanse docente van een toonaangevende universiteit in Washington is in opspraak geraakt omdat ze niet eerlijk is geweest over haar afkomst. Jessica Krug, zelfverklaard expert op het gebied van Afro-Amerikaanse geschiedenis, blijkt jarenlang te hebben gelogen dat ze van Afrikaanse origine is. ,,Mijn valse identiteit is niet alleen fout - onethisch, immoreel, anti-zwart en koloniaal - maar het betekent dat elke stap die ik heb genomen manipulatief was voor de mensen die ik liefheb.”