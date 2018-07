Vluchtende olifant doodt jongen (8) in Oeganda

Lof voor topbasket­bal­ler die vluchtelin­ge redt: 'Marc is een held'

11:11 Hij is een duurbetaalde sporter in de beste basketbalcompetitie ter wereld. Dat weerhoudt Marc Gasol er niet van om zich in zijn vrije tijd in te zetten voor zijn medemens. Begin deze week redde de Spaanse basketbalmiljonair een bootvluchtelinge uit de Middellandse Zee. 'Hij is letterlijk een held', reageren mensen vol bewondering op sociale media.