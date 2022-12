VN: 11.000 kinderen gedood of verminkt door burgeroorlog Jemen

Vriendin van premier Meloni samen met twee anderen doodgescho­ten tijdens vergade­ring in Rome

Bij een schietpartij tijdens een Vergadering van Huiseigenaren zijn in Rome drie doden gevallen. Onder hen is een vriendin van premier Giorgia Meloni. ‘Ze was een beschermende moeder, oprechte en discrete vriendin en een sterke en kwetsbare vrouw tegelijk', schrijft de premier. Ook vielen er vier gewonden, van wie één ernstig. De 57-jarige schutter is aangehouden.

11 december