VN-rapport: Trump-aanhanger betrokken bij huurlingenmissie in Libië

Een bekende aanhanger van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump en oprichter van het Amerikaanse paramilitaire beveiligingsbedrijf Blackwater, is volgens een vertrouwelijk VN-rapport een van de meesterbreinen achter een geheime huurlingenoperatie in Libië.

Volgens een expertpanel van de Verenigde Naties stelde Erik Prince in april 2019 in de Egyptische hoofdstad Caïro een militaire operatie voor aan de Libische krijgsheer Khalifa Haftar, om hem te helpen in zijn strijd tegen de internationaal erkende regering van het land. Delen van het geheime rapport, dat donderdag is aangeboden aan de VN-Veiligheidsraad, zijn in het bezit van het Duitse persbureau DPA.

De zogeheten ‘Operatie Opus’ had Haftar met bewapende vliegtuigen, verkenningsvluchten, boten en een programma voor het ontvoeren en doden van hooggeplaatste personen moeten steunen in zijn strijd. Prince bracht destijds oorlogsvliegtuigen het land binnen en schond daarmee het huidige wapenembargo voor het land waar al jarenlang een burgeroorlog woedt.

DPA heeft in mei vorig jaar al bericht over de missie, daarbij verwijzend naar VN-experts. Maar zonder te melden dat Prince nauw met die operatie verbonden was. De voormalige elitesoldaat trok de afgelopen jaren herhaaldelijk de aandacht door nauwe contacten met ex-president Trump en zijn omgeving. Hij is ook de broer van de voormalige Amerikaanse minister van Onderwijs Betsy DeVos.

‘Koning van de huurlingen’

Prince staat bekend als de ‘koning van de huurlingen’. Ruim tien jaar geleden, na de verkoop van Blackwater, koos de voormalige Navy Seal voor een teruggetrokken bestaan in Abu Dhabi. Hij schreef er zijn boek Civilian Warriors, een poging om een van de beruchtste momenten in de Irak-oorlog te rechtvaardigen. Bewakers van de Blackwater schoten op 16 september 2007 zeventien Iraakse burgers dood. ,,Ik ben oneerlijk behandeld’’, aldus Prince, die de laatste jaren onder meer voor China in Afrika werkte.

Met de verkiezing van Donald Trump keerde Erik Prince (51) terug aan de ‘frontlinie’ in Washington. Voor het promoten van zijn levenswerk: het huurlingenleger. Prince heeft prima kruiwagens. Behalve zijn zus en minister Betsy DeVos zijn dat Trumps schoonzoon Jared Kushner en adviseur Steve Bannon en Stephen A. Feinberg. Deze miljardair en eigenaar van de huurlingen-organisatie Dyncorp adviseert Trump over de veiligheidsdiensten. Net als Prince heeft Feinberg flinke sommen geld gestort in Trumps verkiezingscampagne.

Of de president Prince vaak heeft ontmoet is onduidelijk, maar zijn voorstel om de oorlog in Afghanistan uit te besteden aan een huurlingenleger lag al snel op Trumps bureau in het Witte Huis. De president leek er wel oren naar te hebben. Hij noemde de bemoeienis in Afghanistan ‘een peperdure ramp’. De kosten van de jarenlange oorlog waren enorm en daar was Trump extra gevoelig voor. Sinds de invasie in 2001 is er meer dan 1.000 miljard uitgegeven, per jaar kwam daar zo'n 40 miljard bij. ,,Belachelijk’’, zegt Erik Prince in zijn boek, ,,dat kan een stuk goedkoper. Met een particulier leger van 5.500 man en 90 eigen vliegtuigen en andere bewapening ben je hooguit 10 miljard kwijt.’’

Navy Seal

Voor de oprichting van Blackwater in 1997 had Erik Prince zowel het geld als de ervaring. Hij doorliep een van de beste militaire trainingen ter wereld, die van de Navy Seals, elite-commando’s. Hij deed mee aan geheime missies in Haïti, het Midden-Oosten en Bosnië. Het geld erfde hij van zijn vader Edgar, die in 1995 overleed aan een hartaanval. Prince sr. leidde een bedrijf in auto-onderdelen in Holland (Michigan) met 4.500 werknemers. Erik en zijn zussen verkochten Prince Automotive voor 1,35 miljard dollar.

Aanvankelijk verhuurt Blackwater vooral oefenterreinen aan Defensie. Het bedrijf begint aan een enorme groei na 9/11, de terreuraanslagen op New York en Washington. Het beroep op de Amerikaanse strijdkrachten is enorm. Na jaren van bezuinigen moeten er gaten worden gedicht met de oorlogen in Afghanistan en Irak. Het geld klotst bij Blackwater tegen de plinten. Tussen 2001 en 2009 strijkt het 1,5 miljard dollar aan contracten op. Erik Prince wordt een ‘Mr. Fix-it’, een duizend-dingen-doekje in de Amerikaanse oorlog tegen terrorisme. In 2007, met de Irak-affaire, loopt het al besmette imago van de firma flinke schade op. Blackwater wordt een verzamelnaam voor schietgrage cowboys, voor nietsontziende huurlingen met eigen wetten. Prince trekt uiteindelijk zijn conclusies, hij stapt op. Blackwater gaat eerst verder onder de naam Xe; later voert het als Acedemi klussen uit voor de overheid.