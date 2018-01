VN reageren gebeten op 'shitholes' van Trump

,,Er is geen ander woord voor dan racistisch'', zei de woordvoerder van de VN-mensenrechtencommissaris. ,,Je kunt niet hele landen en continenten afdoen als 'shitholes', waarvan de totale bevolking niet blank is en daarom niet welkom.''



,,Als het waar is, zijn dit schokkende en beschamende uitspraken van een Amerikaanse president. Dit is niet zo maar vulgaire taal, het zet de deur open naar de donkerste kant van de mensheid, het rechtvaardigt en bevordert racisme en xenofobie.''



Trump maakte de opmerkingen volgens verscheidene media tijdens een ontmoeting met senatoren over het immigratiebeleid in zijn Oval Office. ,,Waarom zouden we al deze mensen uit achterlijke landen hierheen halen?'' zei hij. Volgens twee ingewijden doelde Trump op landen zoals Haïti, El Salvador en verscheidene Afrikaanse landen.



De twee bronnen laten aan de de Washington Post weten dat Trump eraan toevoegde dat hij liever mensen uit landen als Noorwegen heeft. De aanwezige senatoren stonden perplex toen ze dat hoorden, stellen ze.